Российские военные гумпомощь в сирийский Дераа

Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 2 тонн гуманитарной помощи жителям города Нава в провинции Дераа, расположенной на юго-западе страны на иорданской границе, сообщил журналистам глава ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин.

Нава, второй по численности населения город в провинции Дераа, находится в 85 километрах к югу от Дамаска , недалеко от Голанских высот. Административный центр этой провинции был возвращен под контроль правительства только чуть более года назад.

"Перед выездом в Наву мы встречались с местными органами власти и шейхами. Уточнили, где наиболее необходимо произвести выдачу гуманитарной помощи. В каждый продуктовый набор входят мука, рис, консервы, сахар, чай. Кроме того, в местной школе мы раздали наборы для первоклассников, а также подарили мальчишкам в школе баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, благо условия для занятий спортом здесь, как мы видим, есть", — сказал Бакин.

По его словам, одновременно с выдачей продуктовых наборов в здании школы вели прием российские военные врачи. Они осмотрели всех желающих, поставили первичные диагнозы и назначили лечение, добавил генерал-майор. Лекарства медики раздавали бесплатно.