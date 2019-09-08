Украинский офицер распродал гумпомощь

Украинский офицер распродал собранные волонтёрами продукты

В Донбассе офицер ВСУ распродал продукты питания, собранные волонтёрами для украинских военнослужащих. Об этом сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, на прилавки магазинов Славянска Лисичанска и Северодонецка поступили в продажу продукты, предназначенные военнослужащим 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в качестве гуманитарной помощи. В последствии выяснилось, что их поставил офицер одного из украинских подразделений.

Благотворительная помощь была организована фондом «Поддержи армию Украины», уточняет «ПолитНавигатор».

Как ранее писал News.ru, военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят мирных жителей Донбасса из-за отсутствия продовольственного обеспечения. В населённом пункте Счастье сообщили о четырёх подобных инцидентах за одну неделю.