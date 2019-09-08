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Украинский офицер распродал собранные волонтёрами продукты 

News.ru 1 час назад
Украинский офицер распродал гумпомощь
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com
В Донбассе офицер ВСУ распродал продукты питания, собранные волонтёрами для украинских военнослужащих. Об этом сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, на прилавки магазинов Славянска, Лисичанска и Северодонецка поступили в продажу продукты, предназначенные военнослужащим 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в качестве гуманитарной помощи. В последствии выяснилось, что их поставил офицер одного из украинских подразделений.
Благотворительная помощь была организована фондом «Поддержи армию Украины», уточняет «ПолитНавигатор».
Как ранее писал News.ru, военнослужащие 46-й бригады ВСУ грабят мирных жителей Донбасса из-за отсутствия продовольственного обеспечения. В населённом пункте Счастье сообщили о четырёх подобных инцидентах за одну неделю.
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Войска , Армия , Лисичанск , Славянск
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