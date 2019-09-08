Шойгу отметил вклад бронетанковых войск в оборону РФ

Шойгу отметил вклад бронетанковых войск в обороноспособность государства

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонной промышленности с днем танкиста, отметив их вклад в укрепление обороноспособности государства.

"Достойно продолжая славные традиции предшественников, нынешние защитники отечества постоянно совершенствуют боевую выучку, способствуют укреплению обороноспособности государства… Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с праздником!" — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Шойгу также отметил работу научных и производственных коллективов, благодаря которым постоянно повышается уровень технического оснащения танковых частей и соединений.

Глава ведомства поблагодарил работников бронетанковых войск за службу, пожелал им здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо родины.