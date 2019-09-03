Что может измениться в жизни военнослужащих

Военнослужащим предлагают выплачивать страховки за ранение на службе, решать в их пользу спорные ипотечные ситуации, а материальная ответственность за нанесённый ущерб должна распространяться на командиров и резервистов. Эти и другие законодательные новшества, касающиеся прав и обязанностей военнослужащих, Государственная Дума планирует рассмотреть во время осенней сессии.

Военным могут получить неустойку при задержке в выплате страховки

Ведомствам, которые не оформили обязательное государственное страхование своих сотрудников, придётся самим выплачивать им компенсации в случае, если они получат ранение или увечье во время прохождения службы. Помимо военнослужащих, эта норма коснётся граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел , Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также сотрудников войск национальной гвардии.

Ведомство также будет обязано платить неустойку за каждый день просрочки положенных выплат. Эти и другие нормы закреплены в соответствующем законопроекте Правительства, который будет рассмотрен во втором чтении во время осенней сессии.

Военных не лишат права на квартиру из-за родственников

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, военнослужащих перестанут исключать из очереди на квартиру, если их родственники, служащие по контракту, уже являются участниками накопительно-ипотечной системы (НИС). Документ был разработан из-за обращения военнослужащего Анатолия Удовиченко в Конституционный суд. Ранее его исключили из реестра нуждающихся в жилье военных из-за того, что его служащая по контракту супруга уже поучаствовала в НИС.

Рассмотрев жалобу Удовиченко, Конституционный суд признал, что пункт 15 статьи 15 ФЗ «О статусе военнослужащих» не соответствует 17, 19, 40 и 55 статьям Конституции, а значит, нарушает права военных, поскольку ставит такую категорию военнослужащих, как заявитель, в неравное положение с военными, которые не состоят в супружеских отношениях с участниками НИС.

Жильё для потомственных военных

Потомственных военных предложено обеспечить собственным жильём, даже если они жили в квартире, которую им предоставили как членам семей военнослужащих. При этом следует соблюдать условие, согласно которому эти военные и члены их семей не арендуют данное жильё по договорам соцнайма и не являются собственниками указанных жилых помещений.

Соответствующий законопроект внесён в осеннюю повестку работы Комитета Госдумы по обороне.

Ипотечный кредит погибших военнослужащих могут погасить досрочно

Министерство обороны должно взять на себя полное досрочное погашение задолженности по ипотечному займу погибшего военнослужащего. Согласно действующему законодательству, члены семьи участника НИС, исключённого из списков личного состава воинской части в связи с гибелью или смертью, могут принять его обязательства по ипотечному кредиту.

В этом случае уполномоченный федеральный орган — Минобороны России — продолжит погашение ипотечного кредита за счёт средств федерального бюджета до даты полного исполнения обязательств по нему. Такова суть законопроекта, разработанного сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, который готовится к внесению в Госдуму.

Командиров и резервистов могут привлечь к материальной ответственности

Материальная ответственность военнослужащих распространится на командиров и отправившихся в резерв россиян. Срок давности при этом составит три года со дня обнаружения ущерба, который может быть приостановлен на время расследования и судебного разбирательства. У виновных появится возможность добровольно возместить ущерб с рассрочкой платежа под расписку, при этом суд сможет уменьшить размер взыскиваемой суммы.

Подъёмные для контрактников

Военнослужащие должны получать получать подъёмные пособия и суточные при переезде на новое место в связи с направлением не на воинские должности. Законопроект был разработан в связи с постановлением Конституционного суда, который признал не соответствующими Конституции некоторые положения Закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Сейчас военным-контрактникам могут отказать в предоставлении подъёмного пособия при переезде, если они без приостановления военной службы были назначены на должности преподавателей, не являющиеся воинскими, в учебные военные центры при вузах. По мнению авторов инициативы, хотя деятельность преподавателя и не предполагает замещения воинских должностей, тем не менее она направлена на обеспечение обороноспособности страны.