Россияне помнят, какими были бои за Иловайск

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Вы помните, какими были бои за небольшой городок Иловайск ?».

И большинство (66%) очень отчетливо помнят то, какими они были, поскольку они следили за сложившейся военной ситуацией на Востоке Украины

21% респондентов ответили: «Помню не настолько хорошо, поскольку с тех пор прошло много времени».

13% проголосовавших с самого начала не следили за вооружённым конфликтом на востоке Украины. Но как мы выяснили, таких людей — меньшинство.

Всего в опросе приняли участие 5 557 человек.

27 августа — день, когда пять лет назад в Иловайске развернулся первый ожесточенный бой с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Боевые действия в Донбассе велись с середины апреля 2014 года — с того момента, когда отряд во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым) начал борьбу за город Славянск. При этом датой начала масштабного конфликта считается 1 июля — в этот день бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко принял решение прекратить перемирие и начать полноценные боевые действия.

Расследование ожесточенных боев не заканчивается до сих пор.