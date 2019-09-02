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Россияне помнят, какими были бои за Иловайск 

Рамблер 6 часов назад
Россияне помнят, какими были бои за Иловайск
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Вы помните, какими были бои за небольшой городок Иловайск?».
И большинство (66%) очень отчетливо помнят то, какими они были, поскольку они следили за сложившейся военной ситуацией на Востоке Украины.
21% респондентов ответили: «Помню не настолько хорошо, поскольку с тех пор прошло много времени».
13% проголосовавших с самого начала не следили за вооружённым конфликтом на востоке Украины. Но как мы выяснили, таких людей — меньшинство.
Всего в опросе приняли участие 5 557 человек.
27 августа — день, когда пять лет назад в Иловайске развернулся первый ожесточенный бой с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Боевые действия в Донбассе велись с середины апреля 2014 года — с того момента, когда отряд во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым) начал борьбу за город Славянск. При этом датой начала масштабного конфликта считается 1 июля — в этот день бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко принял решение прекратить перемирие и начать полноценные боевые действия.
Расследование ожесточенных боев не заканчивается до сих пор.
Комментарии
Войска , Петр Порошенко , Иловайск
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