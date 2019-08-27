Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео

МОСКВА , 27 авг — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».

На кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбе и залпы батареи «Тюльпанов», в том числе в замедленном действии.

Учения артиллеристов прошли в Западном военном округе. Огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до сорока километров. Всего было уничтожено около полутора сотен целей.

2С4 «Тюльпан» — советский 240-мм самоходный миномет, предназначенный для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно. Для стрельбы могут применяться в том числе ядерные снаряды мощностью в две килотонны в обычном и активно-реактивном варианте.