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Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
На кадрах можно увидеть подготовку экипажей к стрельбе и залпы батареи «Тюльпанов», в том числе в замедленном действии.
Учения артиллеристов прошли в Западном военном округе. Огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до сорока километров. Всего было уничтожено около полутора сотен целей.
2С4 «Тюльпан» — советский 240-мм самоходный миномет, предназначенный для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и вооружения и военной техники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно. Для стрельбы могут применяться в том числе ядерные снаряды мощностью в две килотонны в обычном и активно-реактивном варианте.
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Войска , Армия , Оружие , ТК "Звезда" , РИА Новости , Москва
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