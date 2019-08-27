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Масштабные учения стартовали в Центральном военном округе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Масштабные специальные учения по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова начались во вторник на территории Центрального военного округа. Об этом сообщили журналистам в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.
"В учениях задействованы органы военного управления, соединения, воинские части и организации МТО, более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск", — уточнили в ведомстве.
Булгаков заявил, что группировкой будут выполнятся практические задания по всем видам тылового и технического обеспечения. "Задачи по техническому прикрытию автомобильных магистралей и дорог, барьерных рубежей, отразвертыванию участков автомобильных дорог для посадки самолетов, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск", — пояснил замминистра обороны.
По словам генерала армии, в ходе учений каждый военнослужащий получит реальную практику в условиях созданной по учению обстановки, повысит или получит новые знания, будет совершенствовать свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке.
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Комментарии
Войска , Армия , Дмитрий Булгаков
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