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В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений 

РИА Новости 1 час назад
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России. Об этом в эфире канала UA.TV заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
В период проведения учений украинский корабль, по словам Рыженко, возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии.
"Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации", — сказал он.
По его словам, российские корабли сопровождали "Переяслава", начиная с Грузии.
"Мы зашли (в район учений. — прим. ред.), потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство", — сказал полковник.
"Переяслав" имел право войти в зону учений, так как это разрешено международным правом, а само судно является военным кораблем, добавил Рыженко.
"Переяслав" — малый разведывательный корабль проекта 1824Б, судно специального назначения украинских ВМС. Корабль был введен эксплуатацию в 1986 году, в 1995 году в ходе раздела Черноморского флота СССР передан Украине.
Учения подразделений Черноморского флота России, базирующихся в Крыму и Краснодарском крае, началась 19 августа. В них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.
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Войска , Армия , Видео , Андрей Рыженко , НАТО , Грузия
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