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Специалисты из Китая посетят российский авиаполк в Приморье 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Инспекция пройдет в рамках международного соглашения, заключенного между Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.
В Приморье инспекторы из Китая проверят 22 истребительный авиационный полк Восточного военного округа. Инспекция пройдет в рамках международного соглашения, заключенного между Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.
«Китайской стороной в качестве объекта контроля определен 22-й истребительный авиационный полк Восточного военного округа, дислоцированный на аэродроме Центральная Угловая Приморского края», — сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
По его словам, целью предстоящей инспекции является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах данного полка. Приезд китайских специалистов планируется с 27 по 29 августа.
Сергей Рыжков также добавил, что инспекторам из Китая предоставят информацию о 22 истребительном авиационном полке, проведут предусмотренный положениями соглашения брифинг, а также предоставят возможность увидеть личный состав, основные системы вооружений и военной техники полка.
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Войска , Армия , Оружие
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