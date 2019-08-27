Специалисты из Китая посетят российский авиаполк в Приморье

Инспекция пройдет в рамках международного соглашения, заключенного между Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.

В Приморье инспекторы из Китая проверят 22 истребительный авиационный полк Восточного военного округа. Инспекция пройдет в рамках международного соглашения, заключенного между Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.

«Китайской стороной в качестве объекта контроля определен 22-й истребительный авиационный полк Восточного военного округа, дислоцированный на аэродроме Центральная Угловая Приморского края», — сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, целью предстоящей инспекции является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах данного полка. Приезд китайских специалистов планируется с 27 по 29 августа.

Сергей Рыжков также добавил, что инспекторам из Китая предоставят информацию о 22 истребительном авиационном полке, проведут предусмотренный положениями соглашения брифинг, а также предоставят возможность увидеть личный состав, основные системы вооружений и военной техники полка.