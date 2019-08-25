Военные учения Южной Кореи вызвали протест со стороны Японии, сообщают СМИ

Правительство Японии выразило Южной Корее протест в связи с проведением военных учений в районе спорных островов Токто (японское название Такэсима), передает Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Протест был направлен по дипломатическим каналам. В частности, японская сторона настаивает на том, что "острова Такэсима являются исконной территорией Японии".

"Проведение учений неприемлемо. Это вызывает сожаление, и мы решительно призываем отменить маневры", — приводит агентство позицию японской стороны.

Ранее в воскресенье южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что вооруженные силы Южной Кореи проводят двухдневные учения в районе островов Токто, являющимися предметом территориального спора с Японией. По данным агентства, в учениях задействованы морские, воздушные и сухопутные силы, он информации об их численности пока не нет.