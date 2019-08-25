«У Ирана нигде нет иммунитета»: Нетаньяху подтвердил авиаудары по Сирии

По его словам, Тель-Авив таким образом сорвал иранские планы атаковать с помощью ударных беспилотников территорию Израиля.

Крупными оперативными усилиями мы предотвратили нападение на Израиль со стороны иранских сил «Аль-Кудс» и шиитских отрядов. Я снова говорю: у Ирана нигде нет иммунитета. Наши силы действуют во всех сферах против иранской агрессии, — написал Нетаньяху на совей странице в Twitter

Ранее News.ru писал о том, что несколько мощных взрывов раздались в небе над Дамаском около 23:00 мск. При этом сразу после атаки израильские военные взяли на себя ответственность за нанесённые удары.