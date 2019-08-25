Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У Ирана нигде нет иммунитета»: Нетаньяху подтвердил авиаудары по Сирии 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: guoyu/via www.imago-images.de/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично подтвердил нанесение израильскими военными ночных ударов по территории Сирии.
По его словам, Тель-Авив таким образом сорвал иранские планы атаковать с помощью ударных беспилотников территорию Израиля.
Крупными оперативными усилиями мы предотвратили нападение на Израиль со стороны иранских сил «Аль-Кудс» и шиитских отрядов. Я снова говорю: у Ирана нигде нет иммунитета. Наши силы действуют во всех сферах против иранской агрессии, — написал Нетаньяху на совей странице в Twitter
Ранее News.ru писал о том, что несколько мощных взрывов раздались в небе над Дамаском около 23:00 мск. При этом сразу после атаки израильские военные взяли на себя ответственность за нанесённые удары.
News.ru: последние новости
К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе Секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети Минобороны показало видео ракетных стрельб с корабля «Смерч»
Войска , Армия , В мире , Биньямин Нетаньяху , Израиль , Иран , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван виновный в новом ударе по Сирии157
В Крыму парировали заявление Зеленского69
Лебедев назвал либералов «инфантильными бездельниками»239
Раскрыто состояние пострадавшей в Турции девочки
Губернатор в РФ пожалел, что в стране нет смертной казни5
Видео
00:46
Меньшиков попал в реанимацию из-за алкоголя
Шоу-бизнес
01:44
«Победа» сделала официальное заявление
Общество
04:48
Песков рассказал о недовольстве Путина
Политика
01:24
Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского
В мире Украина
01:03
Путин дал поручение по пенсиям
Политика
12:15
Герои России и СССР поздравили россиян с Днем флага
Общество
01:24
Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро
В мире Украина
01:56
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии
Украина В мире
03:21
Как шахидки уничтожили Ту-134 и Ту-154
Происшествия Статьи
08:05
Крутой принял решение по «Новой волне»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение