The National Interest (США): трансформация российского Военно-морского флота происходит прямо у нас на глазах

The National Interest (США) . Ускоряется трансформация российских военно-морских сил и превращение их во флот, состоящий из небольших кораблей. Более крупные корабли списываются, а корабли меньшего размера занимают их место и превращают то, что раньше было крупной глобальной силой, в новый вариант регионального флота. При этом ВМФ России по большинству показателей отстает от ВМС США Китая , утверждает автор

14 августа 2019 года Военно-морской флот России завершил ключевые испытания модернизированного ракетного корвета. Эти испытания подчеркивают эволюцию российского военно-морского флота, который раньше состоял, в основном, из крупных кораблей, а теперь в его состав входит большее количество меньших по размеру кораблей.

Модернизированный ракетный корвет «Смерч» провел учения с боевыми стрельбами в Японском море, сообщило российское государственное новостное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России.

«Сегодня, в соответствии с планом заводских испытаний, модернизированный малый ракетный корабль «Смерч" провел серию ракетных пусков по морским и воздушным целям», — сообщил агентству ТАСС сотрудник пресс-отдела Тихоокеанского флота.

«Смерч» — корвет III класса [«Нанучка» (Nanuchka) по кодификации НАТО ] был построен в 1984 году и имеет водоизмещение порядка 500 тонн.

После недавно проведенной модернизации «Смерч» получил 30-миллиметровую и 76-миллиметровую пушки, батарею небольших ракет поверхность-воздух, а также противокорабельные ракеты «Уран», которые являются эквивалентом противокорабельных ракет «Гарпун» (Harpoon) Военно-морских сил США.

«Смерч» — один из примерно 150 корветов, патрульных кораблей и минных тральщиков в составе российского Военно-морского флота. Каждый из них имеет водоизмещение в тысячу тонн или в несколько сотен тонн. У России сегодня менее 30 больших кораблей — фрегатов, эсминцев и крейсеров океанской зоны.

В отличие от этого, в составе Военно-морских сил США всего несколько дюжин небольших наводных боевых кораблей и более 100 больших кораблей. Американский и российские военно-морские силы сильно отличаются друг от друга, и каждый из них соответствует стратегии страны, ее истории, промышленным возможностям и географии.

Военно-морские силы США, поддерживаемые мощной, высокотехнологичной промышленностью, делают ставку на большие корабли, чтобы иметь возможность перемещаться на большое расстояние для оказания поддержки интервенционистской внешней политике.

С другой стороны, российской Военно-морской флот находится в зависимости от устарелых верфей, которые в состоянии надежно производить только малые корабли. К счастью для Москвы, меньшие по размеру корабли соответствуют стратегическому фокусу России, который состоит в том, чтобы дестабилизировать противника, а иногда и вторгаться на его территорию, расположенную недалеко от ее собственной периферии.

Ускоряется трансформация российских военно-морских сил и превращение их во флот, состоящий из небольших кораблей. Более крупные корабли списываются, а корабли меньшего размера — как новые, так и модернизированные — занимают их место и превращают то, что раньше было крупной глобальной силой, в новый вариант регионального флота.

В апреле 2019 года Кремль решил списать, а не модернизировать доставшийся по наследству от эпохи холодной войны крейсер класса «Киров». Кроме того, Россия также рассматривает вопрос об утилизации своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов» вместо того, чтобы тратить деньги на его обслуживание и модернизацию.

Инцидент, произошедший в октябре 2018 года и связанный с затоплением сухого дока ПД-50, также может в значительной степени повлиять на это решение. ПД-50 был единственным сухим доком в северной части России, который соответствовал размерам «Кузнецова». Кремль в середине 2019 года дал понять, что он еще попытается починить стареющий авианосец, и для этого будут соединены два сухих дока меньших размеров.

Новые корабли, которые получает России, являются, как правило, ракетными корветами, водоизмещение которых не превышает 5 тысяч тонн. Тогда как водоизмещение американских эсминцев составляет 9 тысяч тонн.

В 2018 году Кремль приобрел для своего флота всего четыре новых боевых корабля, и все они оказались корветами. В последние годы корветы из состава Каспийской флотилии наносили удары крылатыми ракетами «Калибр» дальнего радиуса действия по целям в Сирии, и при этом они не покидали российской акватории.

Однако количество говорит само за себя. В ходе своей трансформации российский Военно-морской флот по большинству показателей отстает от Военно-морских сил США и Китая. По данным морского офицера Кейта Пэттона (Keith Patton), в 2019 году российский военный флот имеет в своем составе 360 кораблей. В отличие от этого, Военно-морские силы Китая имеют 624 боевых корабля.

В то же время Военно-морские силы США располагают всего 333 боевыми кораблями. Однако американские корабли, в среднем, намного больше, чем китайские или российские. Общее водоизмещение кораблей американских Военно-морских сил составляет 4,6 миллиона тонн. Водоизмещение кораблей Военно-морских сил Китая составляет 1,8 миллиона тонн. Водоизмещение кораблей российского Военно-морского флота составляет всего 1,2 миллиона тонн.

Наиболее показательным, вероятно, является тот факт, что американский военный флот имеет на вооружении около 12 тысяч наступательных ракет. Китайские корабли способны взять на борт в общей сложности 5200 ракет. Российский военный флот, несмотря на модернизацию по типу корвета «Смерч», способен взять на борт всего 3300 ракет. И это количество может еще сократиться по мере того, как большие, старые боевые корабли будут списываться, а их место будут занимать меньшие по размеру корабли.