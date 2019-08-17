Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракетная стрельба из «Осы»: на Камчатке прошли учения ударной группы ТОФ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: МО РФ
В рамках учения малые противолодочные корабли отработали обнаружение, взятие на сопровождение и уничтожение воздушных целей.
В субботу, 17 августа, в Авачинском заливе в соответствии с планом боевой подготовки корабельная ударная группа (КУГ) в составе малых противолодочных кораблей «Разлив» и «Мороз» соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке Российской Федерации провела пуски зенитных ракет по воздушным целям.
В рамках учения по отражению ракетным оружием совместно с зенитной артиллерией атаки средств воздушного нападения условного неприятеля, малые противолодочные корабли в обеспечении высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 и противолодочных самолетов Ил-38 отработали обнаружение, взятие на сопровождение и уничтожение воздушных целей.
Для практического применения оружия малые противолодочные корабли МПК-107 и МПК-82 произвели в интересах кораблей КУГ пуск двух ракет-мишеней «Саман». Корабли тактической группы успешно выполнили стрельбу по воздушным мишеням зенитными ракетами комплексами (ЗРК) «Оса». Также малые противолодочные корабли осуществили постановку пассивных помех.
ТК «Звезда»: последние новости
Российский моряки показали лучшее время на конкурсе «Кубок Моря» «Эльбрусское кольцо»: кадры конкурса горных подразделений Су-34 наносит бомбовый удар: кадры с конкурса «Авиадартс-2019»
Комментарии1
Войска , Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные случайно запустили ракету в Крыму176
Смертельный пожар: в одесском отеле погибли люди31
Испанцы раскритиковали пилота за случай с Шойгу98
Франция хочет опередить США из-за России61
В США смоделировали ядерную войну с Россией31
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире Армия
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение