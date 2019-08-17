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Военнослужащие случайно запустили ракету в ангаре в Крыму 

Ura.Ru + ещё 2 49 минут назад
Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
С двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота Минобороны взыскивает через суд более 46 млн рублей за то, что они случайно запустили управляемую ракету Х-29ТД на аэродроме в Крыму. В оборонном ведомстве считают, что солдаты не проверили исправность чековых механизмов ракеты, однако решили испытать ее на аппаратуре комплекса «Ока».
Как пишет «Коммерсант», на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года военные техники Алексей Чебанов и Николай Зверев при обслуживании ракеты допустили халатность из-за чего сработали пиропатроны с током, и ракета Х-29ТД снесла ворота, часть стены ангара, а также были уничтожены аппаратура и «изделие 63М». В отношении солдат было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 349 УК РФ «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».
Судебная экспертиза установила, что две ракеты, подлежащие списанию, стоят по 18 млн 459 тысяч рублей, остальное оборудование эксперты оценили в 9,5 млн рублей. Смягчающим обстоятельством для солдат суд признал то, что они добровольно возместили часть ущерба в размере трех тысяч рублей. Для Чебанова суд ввел ограничения по военной службе на год и три месяца с удержанием 15% зарплаты, а Зверев ограничен в службе на год с выплатой 10% заработка.
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Войска , Армия , Оружие , Николай Зверев , Министерство обороны , Республика Крым
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