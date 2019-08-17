Военнослужащие случайно запустили ракету в ангаре в Крыму

С двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота Минобороны взыскивает через суд более 46 млн рублей за то, что они случайно запустили управляемую ракету Х-29ТД на аэродроме в Крыму . В оборонном ведомстве считают, что солдаты не проверили исправность чековых механизмов ракеты, однако решили испытать ее на аппаратуре комплекса «Ока».

Как пишет «Коммерсант», на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года военные техники Алексей Чебанов и Николай Зверев при обслуживании ракеты допустили халатность из-за чего сработали пиропатроны с током, и ракета Х-29ТД снесла ворота, часть стены ангара, а также были уничтожены аппаратура и «изделие 63М». В отношении солдат было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 349 УК РФ «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

Судебная экспертиза установила, что две ракеты, подлежащие списанию, стоят по 18 млн 459 тысяч рублей, остальное оборудование эксперты оценили в 9,5 млн рублей. Смягчающим обстоятельством для солдат суд признал то, что они добровольно возместили часть ущерба в размере трех тысяч рублей. Для Чебанова суд ввел ограничения по военной службе на год и три месяца с удержанием 15% зарплаты, а Зверев ограничен в службе на год с выплатой 10% заработка.