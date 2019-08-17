В Крыму вынесли приговор случайно запустившим ракету военным

Крыму военные случайно запустили ракету на аэродроме и нанесли ущерб Минобороны на 45 млн рублей. О ЧП сообщает «Коммерсант» . Согласно данным издания, инцидент произошел 1 октября 2017 года.

По данным издания, ЧП случилось на военном аэродроме возле города Саки. Два техника части, используя комплекс «Ока», проверяли техническое состояние двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим летал истребитель Су-30СМ. Военнослужащие не обратили внимание на чековые механизмы и не убедились «в целостности пломбировки и контровки».

В итоге произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток. Боевая часть со 100 кг взрывчатого вещества, к счастью, не сработала. Однако огромная ракета (длина 4 м и вес 700 кг) снесла ворота и часть стены ангара. По пути она уничтожила аппаратуру и другую ракету.

Техников Алексея Чебанова и Николая Зверева обвинили в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ). Дело рассмотрел Крымский гарнизонный военный суд.

Чебанова ограничили по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву назначили год ограничения с выплатой 10%.

Экспертиза насчитала ущерб на 45 млн рублей. Виновные смогли возместить по три тысячи рублей.

Х-29ТД — модернизированный вариант советской высокоточной ракеты X-29, используемой военными самолетами России. Относится к классу «воздух-поверхность», имеет малый радиус действия. Предназначена для уничтожения укреплённых целей, мостов, аэродромов, кораблей.