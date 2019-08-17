Раненые на службе военные гарантированно получат страховку

Ведомства, не оформившие вовремя обязательное государственное страхование своих сотрудников, будут сами выплачивать им компенсации в случае, если они получат ранение или увечье во время прохождения службы. Соответствующий законопроект Правительства Госдума планирует рассмотреть во втором чтении во время осенней сессии.

Поправки затронут военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел , Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также сотрудников войск национальной гвардии. Авторы инициативы отмечают, что бывают ситуации, когда ведомства, в которых указанные категории граждан проходят службу, не успевают вовремя заключить контракт на их страхование. При этом нередки ситуации, когда граждане получают ранение или увечье и при этом оказываются незастрахованными и, таким образом, не получают компенсации в установленном порядке.

Кроме того, законопроект устанавливает ответственность для ведомства за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по выплате компенсаций перед лицами, подлежащими обязательному страхованию по уплате неустойки в соответствии с требованиями главы 25 Гражданского кодекса.