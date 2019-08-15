Болтон обвинил Россию в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия

Джон Болтон , помощник президента США по национальной безопасности, обвиняет Россию в краже американских технологий, которые связаны в том числе с созданием гиперзвукового оружия.

В интервью радиостанции "Голос Америки", транслировавшемся 14 августа, Болтона попросили прокомментировать инцидент на военном полигоне под Северодвинском . Болтон ответил, что Россия тратит достаточно средства на оборону для модернизации своего ядерного арсенала и создания новых видов средств доставки — гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, гиперзвуковых крылатых ракет, "в значительной степени украденных из американских технологий".

Этот потенциал и возможность того, что другие страны смогут его получить, — серьезная проблема для Соединенных Штатов Америки и их союзников.

По мнению Болтона, инцидент на военном полигоне под Северодвинском — демонстрация попыток России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент и призвал журналистов ориентироваться на информацию российских организаций (например, организации, которая проводила испытания), а не на заявления американских политиков.