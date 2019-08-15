СМИ: под Северодвинском взорвались «ядерные батарейки»

Устройство, во время испытаний которого 8 августа произошел взрыв на полигоне в Архангельской области , не имеет отношения к созданию ракеты «Буревестник». Речь идет о перспективном ускорителе — новой жидкостной реактивной двигательной установки. На ее борту были установлены «ядерные батарейки» — принципиально новые изотопные источники питания.

Полигонные испытания новой установки были первыми. И они продолжатся, несмотря на неудачу, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и ОПК. Назначение испытываемого устройства остается тайной.

В подобных «батарейках» топливо и окислитель разделены и подаются в камеру сгорания, где при их смешивании происходит взрыв и начинается горение, выделяющее большое количество энергии. Это устройство сложнее твердотопливных двигателей. Оно уже использовалось вместо традиционных аккумуляторов и призвано значительно упростить обслуживание и удешевить применение жидкостных ракетных двигателей.

Однако, по словам экспертов, минус подобных двигателей в их опасности. Топливо и окислитель крайне токсичны и часто взрываются, что может привести к катастрофам и гибели людей.

Разработкой «батареек», которые проходили испытания, занимается Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове. Малогабаритные источники энергии с использованием радиоактивных материалов нужны для новых систем вооружений, космических исследований и могут применяться в других отраслях экономики. Особенно, если речь идет об Арктике.

Возможно, «ядерные батарейки» являются новыми разработками на основе радионуклидных термоэлектрических генераторов, которые использовались для производственных нужд еще в СССР. Эти компактные источники энергии представляли собой небольшие коробки из свинца, в которые упакован радиоактивный элемент.

В Советском Союзе в таких устройствах использовались слабые изотопы, которые выделяли тепло, превращающееся в электричество. Проблем с ними не возникало. В случае разрушения генератора могла быть загрязнена территория в радиусе нескольких десятков метров. Это не было большой угрозой для окружающей среды.

Подобные работы с 2015 года ведутся в США в рамках проекта Kilopower. Целью его является создание ядерных реакторов для космических аппаратов. Первые испытания прошли в 2018 году в пустыне Невада.

Тем временем Greenpeace заговорил о повышенном уровне бета-излучения в Северодвинске и в Архангельске. Его уровень вырос 9 августа и оставался повышенным еще два дня.