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СМИ: под Северодвинском взорвались «ядерные батарейки» 

Ридус + ещё 2 29 минут назад
Фото: © Twitter
Устройство, во время испытаний которого 8 августа произошел взрыв на полигоне в Архангельской области, не имеет отношения к созданию ракеты «Буревестник». Речь идет о перспективном ускорителе — новой жидкостной реактивной двигательной установки. На ее борту были установлены «ядерные батарейки» — принципиально новые изотопные источники питания.
Полигонные испытания новой установки были первыми. И они продолжатся, несмотря на неудачу, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и ОПК. Назначение испытываемого устройства остается тайной.
В подобных «батарейках» топливо и окислитель разделены и подаются в камеру сгорания, где при их смешивании происходит взрыв и начинается горение, выделяющее большое количество энергии. Это устройство сложнее твердотопливных двигателей. Оно уже использовалось вместо традиционных аккумуляторов и призвано значительно упростить обслуживание и удешевить применение жидкостных ракетных двигателей.
Однако, по словам экспертов, минус подобных двигателей в их опасности. Топливо и окислитель крайне токсичны и часто взрываются, что может привести к катастрофам и гибели людей.
Разработкой «батареек», которые проходили испытания, занимается Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове. Малогабаритные источники энергии с использованием радиоактивных материалов нужны для новых систем вооружений, космических исследований и могут применяться в других отраслях экономики. Особенно, если речь идет об Арктике.
Возможно, «ядерные батарейки» являются новыми разработками на основе радионуклидных термоэлектрических генераторов, которые использовались для производственных нужд еще в СССР. Эти компактные источники энергии представляли собой небольшие коробки из свинца, в которые упакован радиоактивный элемент.
В Советском Союзе в таких устройствах использовались слабые изотопы, которые выделяли тепло, превращающееся в электричество. Проблем с ними не возникало. В случае разрушения генератора могла быть загрязнена территория в радиусе нескольких десятков метров. Это не было большой угрозой для окружающей среды.
Подобные работы с 2015 года ведутся в США в рамках проекта Kilopower. Целью его является создание ядерных реакторов для космических аппаратов. Первые испытания прошли в 2018 году в пустыне Невада.
Тем временем Greenpeace заговорил о повышенном уровне бета-излучения в Северодвинске и в Архангельске. Его уровень вырос 9 августа и оставался повышенным еще два дня.
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Комментарии1
Войска , Армия , Оружие , Происшествия , Министерство обороны , газета "Известия" , Северодвинск
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