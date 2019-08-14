«Наращивать взаимодействие»: в ЕС призвали сотрудничать с Москвой в Арктическом регионе

Специалисты Центра европейской политической стратегии при Еврокомиссии призывают ЕС сотрудничать с Россией в областях, представляющих общий интерес в Арктическом регионе. При этом авторы документа подчёркивают, что опасения, связанные с военным наращиванием РФ в Арктике, «во многом преувеличены». Эксперты RT отмечают, что Брюссель стремится проводить самостоятельную политику в регионе, несмотря на призывы США к противодействию «российской агрессии». По мнению специалистов, у Евросоюза ограничены возможности в Арктике, поэтому взаимодействие с Россией представляется необходимым.

Центр европейской политической стратегии при Еврокомиссии опубликовал доклад о современном положении Арктического региона и обновлённой европейской стратегии в регионе.

Так, авторы документа полагают, что Европейскому союзу следует увеличивать сотрудничество со странами Арктического совета, в частности, с Россией и США, а также с другими крупными игроками региона, такими как Китай

«Поскольку Арктика оказывается в фокусе экономико-геополитической конкуренции и всё чаще признаётся её центральная роль для выживания человека и планеты, Евросоюз должен наращивать взаимодействие с приарктическими государствами и другими заинтересованными сторонами», — подчёркивается в документе.

Стратегическое значение Арктики возрастает как никогда, и Евросоюзу нужно выработать более стратегический подход к данному региону, считают специалисты европейского исследовательского центра.

В частности, необходимо и дальше «избирательно взаимодействовать» с Россией в областях, представляющих общий интерес.

«В арктическом регионе это такие области, как мир и стабильность, охрана окружающей среды, образование и наука, здравоохранение, культура, транспорт, управление совместными рыбными запасами, поисково-спасательные операции и ядерная безопасность», — отмечается в докладе центра.

По мнению политолога Сергея Михеева, Европейскому союзу без России в Арктическом регионе «делать нечего».

«У европейцев практически нет ледокольного флота, ограничены возможности в этом регионе. Если они хотят что-то в Арктике делать, им всё равно в любом случае придётся сотрудничать с Россией. Северный морской путь находится под контролем России, игнорировать этот факт бессмысленно», — отметил эксперт в беседе с RT.

Военный историк Борис Юлин в интервью RT отметил, что Евросоюз хочет играть самостоятельную роль в Арктическом регионе, несмотря на призывы Соединённых Штатов к сдерживанию России в Арктике.

«Евросоюз старается проводить достаточно самостоятельную политику, старается играть роль одного из центров силы. Поэтому в полную зависимость от Соединённых Штатов, как попадали до этого отдельные европейские государства-члены НАТО, Евросоюз попадать не желает… И, кроме того, Евросоюз постоянно сталкивается с ситуацией, когда Соединённые Штаты ради своих интересов жертвуют интересами Евросоюза. В том числе это касается тех же самых отношений с Россией», — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, в декабре 2018 года бывшая замглавы американской дипмиссии в Чехии Мэри Томпсон-Джонс подготовила доклад, согласно которому Праге следует увеличить оборонные расходы, чтобы противостоять «российской агрессии» в Арктике.

Опасения «во многом преувеличены»

Вместе с тем, военное присутствие и активность России в Арктике вызывает беспокойство у представителей Североатлантического альянса. В связи с этим Соединённые Штаты постоянно призывают своих союзников увеличивать оборонные расходы для противодействия России в полярных широтах.

Так, в мае 2019 года советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил опасения в связи с наращиванием Россией военного присутствия в Арктике, и призвал выпускников береговой службы США «бросить вызов» влиянию РФ.

В начале июля нынешнего года британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House опубликовал документ, посвящённый российскому влиянию в Арктическом регионе. По мнению авторов доклада, альянсу не следует допускать, чтобы «Москва и впредь считала свою роль в сфере военной деятельности на просторах региона решающей».

Российская сторона, в свою очередь, категорически отрицает обвинения Белого дома в «агрессивном поведении» в регионе. Так, в российском МИД назвали «нелепыми, абсурдными и необоснованными» обвинения, прозвучавшие в адрес Москвы со стороны Джона Болтона.

Впрочем, в Европейском центре политической стратегии считают, что опасения, связанные с военной активностью России в Арктическом регионе, «во многом преувеличены».

«Во-первых, наращивание Россией военной мощи должно рассматриваться в более широком контексте реорганизации военных сил, и эта мера, по-видимому, во многом носит не наступательный, а оборонительный характер, целью которой в первую очередь является защита российских границ и национальных интересов в Арктике, — говорится в документе.

Специалисты Европейского центра политической стратегии также подтверждают, что Россия заинтересована в поддержании норм международного права, в частности, Конвенции ООН по морскому праву, и сохранении мирного взаимодействия в рамках Арктического региона.

«В этой связи Москва преисполнена решимости действовать именно так, сохраняя за Арктикой статус региона мирного сосуществования, (и потому. — RT) она согласовала с США шесть новых и более безопасных двусторонних морских маршрутов в Беринговом проливе», — указывается в докладе.

При этом авторы доклада подчёркивают, что основной объём добываемых Россией нефти и газа располагается внутри исключительной экономической зоны РФ, «границы которой не подлежат оспариванию».

«Эра стратегической конкуренции»

В это же время европейские специалисты отмечают необходимость «активизировать диалог с США для обеспечения общих интересов в Арктике».

«Нужно, чтобы ЕС и США могли найти общие интересы в сферах сохранения окружающей среды и (экологически. — RT) устойчивой экономической деятельности в Арктике», — говорится в документе.

Кроме того, по мнению авторов документа, Арктика становится всё большим приоритетом для США.

В частности, ранее Вашингтон рассматривал Арктику главным образом как иллюстрацию необходимости более решительных мер по решению проблемы глобального потепления. Например, при Бараке Обаме руководство США создало новые должности, такие как специальный представитель по Арктике, а для защиты окружающей среды от потенциального негативного развития событий в арктической зоне США появились новые охраняемые участки территории и акватории.

«Однако нынешняя администрация США отходит как от повестки в области международного регулирования природопользования, так и от национальных планов в сфере охраны окружающей среды, обозначенных прежней администрацией», — отмечается в докладе.

По мнению военного историка Бориса Юлина, Вашингтон рассматривает Арктику с точки зрения стратегических военных позиций.

«У Евросоюза в Арктике в основном экономические интересы, а для Соединённых Штатов большую роль играет положение Арктики в качестве стратегической позиции. Большую роль играет военная составляющая. И вероятность конфликта, в том числе и военного, между Китаем и Соединёнными Штатами постоянно растёт, и Соединённые Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы оставить Китай без возможных союзников», — отметил Юлин в беседе с RT.

Так, в соответствии с арктической стратегией Министерства обороны США , обстановка в регионе в плане безопасности становится всё более сложной и вступает в «эру стратегической конкуренции».

При этом политолог Сергей Михеев в беседе с RT предположил, какие интересы могут быть у Вашингтона в Арктическом регионе. По мнению эксперта, США стремятся доминировать в Арктическом регионе, однако сами не осознают целесообразность этого намерения.