Россиянину присудили компенсацию за незаконный призыв в армию

Об этом сообщает пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.

"Суд пришёл к выводу, что заработная плата, которая могла быть получена истцом в период прохождения службы по призыву, с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года, является упущенной выгодой", — говорится в вердикте.

Минобороны теперь должно возместить жителю Камчатки 188 тысяч 457 рублей 56 копеек.

В ходе заседания выяснилось, что мужчину нельзя было призывать в армию, поскольку он учился на дневном отделении аспирантуры. Уход на службу сопровождался также его увольнением с одного из предприятий региона.

Пока решение не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в краевом суде.