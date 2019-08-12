ДНР готова на «адекватный ответ» в случае повторного применения ВСУ тяжелых вооружений

«Если в дальнейшем такое вооружение будет вновь применено ВСУ, с нашей стороны последует адекватный ответ», — сказал газете ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Так он прокомментировал сообщение СЦКК о том, что украинские военные применили орудия 122 калибра.

Если действительно имело место применение тяжелого вооружения, то это, вне всякого сомнения, является прямым нарушением минских соглашений, как и применение минометов, подчеркнул представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

При этом в Донецке уточнили, что данные о применение киевской стороной этих вооружений поступили из СЦКК (Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины ) и подлежат проверке.

Ранее в понедельник в СЦКК сообщили, что украинские военные впервые после объявления нового перемирия применили артиллерийское вооружение калибра 122 мм, обстреляв село Октябрь в ДНР.

«По уточненным данным, со стороны ВСУ применялось артиллерийское вооружение калибра 122 мм, а также минометы калибра 120 мм и 82 мм», — передает сообщение представительства «Донецкое агентство новостей».

На месте происшествия побывала оперативная группа, которая зафиксировала последствия обстрелов. Было повреждено 12 домов и хозяйственных построек, а также магазин. В округе множество воронок от боеприпасов.

21 июля в Донбассе вступило в силу соглашение о режиме прекращения огня, однако ВСУ сорвали перемирие менее чем через 13 часов после его вступления в силу. Ранее глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии разграничения в Донбассе снайперов. По словам Безсонова, снайперам разрешили в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям.

Кроме того, в субботу сообщалось, что командование ВСУ перебросило в зону конфликта на востоке Украины танки, гаубицы и боевые машины пехоты. В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности симметрично ответить на обстрелы украинских силовиков.

Российский военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко допускает: использование ВСУ артиллерии 122-го калибра могло быть не приказом командования, а проявлением самоуправства.

«Я практически уверен, что это не приказ президента Владимира Зеленского , — сказал Дрозденко газете ВЗГЛЯД. — А учитывая специфику Украины, это может быть решение товарища старшего лейтенанта, решение товарища полковника, просто «бойцы перехулиганили». Я думаю, что это махновщина украинская. По-другому это назвать сложно, потому что обстрелы в принципе как не прекращались, так и не прекращаются, но применение тяжелых видов вооружения, это как бы перебор. Тем более, бьют же они не по позициям ДНР, они бьют по городам. Нельзя исключать, что опять напились и начали стрелять».

Эксперт полагает, что ввиду существующего «пересменка» власти на Украине, когда полноценно не функционирует минобороны , вряд ли Киев осознанно планирует некую наступательную операцию в Донбассе. «Выезды Зеленского на линию соприкосновения — мы понимаем, что это одно, а поведение ВСУ и тем более добровольческих батальонов — это совсем другое. При Порошенко-то не было порядка, а уж при этом товарище, ну, посмотрим», — скептически заметил Дрозденко.