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Воины неба: в России отмечается День Военно-воздушных сил 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Сегодня отмечается 107-я годовщина со дня образования ВВС РФ, которые являются важнейшей составляющей ВКС РФ.
Сегодня, 12 августа, в России традиционно отмечается День Военно-воздушных сил. Главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин поздравил летчиков, штурманов, деятелей науки и работников оборонно-промышленного комплекса со 107-й годовщиной со дня образования ВВС РФ.
«За эти годы личный состав Военно-воздушных сил внес неоценимый вклад в дело укрепления обороны нашего Отечества, показывая высочайший профессионализм и любовь к своей Родине, защищал ее от посягательств врагов», — сказал он.
Суровикин подчеркнул, что в настоящее время ВВС РФ являются важнейшей составляющей ВКС РФ, а также «продолжают славные традиции первых русских авиаторов, летчиков, проявивших героизм в период Великой Отечественной войны, испытателей авиационной техники и прославленных авиационных конструкторов».
«Упорным воинским трудом военнослужащих Военно-воздушных сил, их высоким мастерством и верой в правое дело достигались победы в самых ожесточенных сражениях в небе. Сегодня Военно-воздушные силы выполняют боевые задачи на территории Сирийской Арабской Республики, несут боевое дежурство, решают важнейшие государственные задачи, оказывают помощь в ликвидации стихийных бедствий», — отметил Суровикин.
Он поздравил всех военных авиаторов с профессиональным праздником и пожелал ветеранам ВВС РФ сил, здоровья, а также бодрого расположения духа и чистого неба над головой.
«Поздравляю всех с Днем Военно-воздушных сил! Желаю оптимизма и веры в свое дело, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов в военной службе и труде на благо нашей великой Родины», — заключил он.
Ранее командующий ВВС РФ Сергей Дронов рассказал, что девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в будущем могут стать пилотами оперативно-тактической авиации.
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Войска , Армия , Сергей Суровикин
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