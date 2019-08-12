Экс-депутат Рады сообщил о хаосе и бардаке в украинской армии

Бывший депутат Рады Алексей Журавко рассказал общественности о том, что в украинской армии царят хаос и бардак, а военные совершают многочисленные преступления. Об этом сообщает портал "ПолитНавигатор".

На своей странице в Facebook Журавко опубликовал документы, в которых подробно описывается происходящий беспредел в подразделениях ВСУ.

"Из поступивших ко мне документов я выбрал самые кричащие факты", — заявил экс-депутат.

Согласно опубликованным документам, в украинской армии происходит полное разложение личного состава. Кроме общего хаоса и бардака в вооруженных силах процветают воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, неуставные отношения, убийства и дедовщина.

Эксперт отметил, что армия Украины превратилась в "пушечное мясо".

Ранее сообщалось, что ВСУ на границе с Донецкой народной республикой приведены в полную боевую готовность. Милиция республики уверена, что Киев готовится к возобновлению вооруженного конфликта в Донбассе.