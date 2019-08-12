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Минобороны РФ сообщило о 20 обстрелах в Сирии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В идлибской зоне деэскалации за одни сутки (10 августа) зафиксировано 20 обстрелов, сообщает российское Минобороны. Боевики обстреляли 18 населенных пунктов в четырех провинциях — Алеппо, Латакии, Хама и Идлиб.
Также сообщается, что 10 и 11 августа в результате действий террористов погибли 23 военнослужащих Сирийской армии.
10 августа российский Центр по примирению сторон провел две гуманитарные акции — одну в провинции Дейр-Эз-Зор, другую в провинции Латакия. Жители получили 4,8 тонн гуманитарного груза — это одна тысяча продовольственных наборов, передает РИА Новости.
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Войска , Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Сирия
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