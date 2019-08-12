Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЛНР: голодающие бойцы ВСУ забирают продукты у мирных жителей 

ТК «Звезда» + ещё 3 50 минут назад
Фото: Міністерство оборони України, Facebook
Бойцы прибыли на замену 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, однако так и не были поставлены на продовольственное обеспечение.
Бойцы ВСУ грабят мирных жителей из-за отсутствия продовольственного обеспечения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, речь идет о бойцах 46-й бригады ВСУ.
«Военнослужащие вынуждены самостоятельно обеспечивать себя продуктами питания, грабя местное население. Жители населенного пункта Счастье сообщили нам уже о четырех таких случаях за прошедшую неделю», — сказал Филипоненко.
По его словам, бойцы прибыли на замену 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, однако так и не были поставлены на продовольственное обеспечение, уточняет «Луганский информационный центр».
В июне прошлого года министерство обороны Украины признало нехватку боеприпасов у ВСУ: украинские военнослужащие испытывают голод относительно снарядов крупных калибров.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские военные в пятый раз за месяц доставили гумпомощь в Алеппо Девушки могут стать пилотами боевых самолетов Россия может создать собственный двигатель для «Руслана»
Комментарии2
Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ оценили «смертоносные» штурмовики Украины33
Священник объяснился за грубое крещение малыша30
«Какое адище!»: В РПЦ разгорелся крупный скандал439
«Не нужно ни с кем воевать»: Зеленскому дали совет66
На Украине мужчине порезали одежду из-за символики РФ
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
00:38
Из-за трех рублей: водитель маршрутки избил женщину
Происшествия
00:56
Захарова высмеяла новую инициативу Киева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение