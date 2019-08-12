Бойцы ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды

Украинские военные отнимают еду у мирных жителей Луганской народной республики, рассказал Луганскому информационному центру офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

По его словам, на прошлой неделе военнослужащие 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины по меньшей мере четырежды грабили жителей населенного пункта Счастье. Об этом народной милиции ЛНР рассказали сами потерпевшие.

Иван Филипоненко объяснил, что военные 46-й бригады вынуждены отнимать продукты у местного населения, так как до сих пор не были поставлены на продовольственное довольствие — обеспечивать себя едой им приходится самостоятельно.

Офицер пресс-службы народной милиции ЛНР добавил, что 46-я бригада прибыла в Донбасс на замену «печально известной» 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде.

Последняя была срочно выведена из зоны так называемой Операции объединенных сил в начале августа по причине многочисленных случаев хищения военного имущества, боеприпасов и вооружений.