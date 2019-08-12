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Военные покинули Тулун после ликвидации последствий паводка 

ТАСС + ещё 6 56 минут назад
Фото: Русская Планета
Военнослужащие и техника группировки Минобороны России, принимавшие участие в ликвидации последствий паводка в городе Тулуне и в Тулунском районе Иркутской области, убыли в места постоянного базирования. Об этом сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.
"Около 200 единиц военной техники совершают марш на расстояние более 1000 км. В составе автоколонны грузовая, инженерная, специальная и техника материально-технического обеспечения, сопровождают колонны экипажи военной автоинспекции. Перед совершением марша вся техника прошла техническое обслуживание. Кроме того, часть специальной техники будет перебазирована военно-транспортной авиацией", — отмечается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что военные железнодорожники механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) восстановили участки береговой защитной дамбы на реке Ия, увеличив ширину защитного до 5 м, а высоту до 4 м. Всего за время работы группировка Минобороны очистила от завалов 100 га территории в Тулуне, разобрала более 70 разрушенных паводком домов, которые не пригодны для жизни.
Первые отряды военнослужащих ЦВО прибыли для ликвидации последствий паводка в Иркутскую область в начале июля. Военные медики проводили вакцинацию, а также оказывали первую помощь населению, пекари готовили хлеб, раздавали питьевую воду местным жителям, авиация доставляла гуманитарную помощь в отрезанные водой поселки. Одновременно военные химики проводили дезинфекцию социальных объектов, а железнодорожники восстанавливали дамбу и разбирали завалы. Группировка военнослужащих Минобороны России по оказанию помощи в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области насчитывала около 1 тыс. человек, порядка 120 единиц военной и специальной техники.
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Комментарии
Войска , Армия , Катастрофы , Иркутская Область , Тулун
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