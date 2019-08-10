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В Росатоме заявили, что взрыв под Северодвинском произошел при испытании ракеты 

ТАСС 34 минуты назад
Возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе, пояснили ТАСС в субботу в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".
"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших", — сообщили в департаменте.
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Войска , Азия , Армия , Оружие , Пожары , Росатом , ИТАР-ТАСС , Северодвинск
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