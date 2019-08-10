Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушки могут стать пилотами боевых самолетов 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Минобороны России
Три девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков могут претендовать на звание пилота, рассказали в ВВС РФ.
Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в будущем могут стать пилотами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.
Он отметил, что в настоящее время три проходящих обучение девушки выразили желание стать пилотами боевых самолетов. Вскоре им предстоит пройти дополнительный медконтроль.
«Недавно была просьба рассмотреть наших девушек к подготовке в качестве пилотов оперативно-тактической авиации. Я скажу, что я не удивлюсь, если это получится очень хорошо», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».
Как добавил командующий, учащиеся прекрасного пола демонстрируют прекрасный уровень подготовки, а также напор и высокие результаты при обучении.
В 2019 году в летное училище прошли отбор 15 девушек, в 2018 — так же 15, а в первый год набора — 16 представительниц слабого пола.
ТК «Звезда»: последние новости
Двухдвигательная версия Ил-96 может появиться к 2025 году Военные железнодорожники восстановили береговую дамбу в Тулуне К началу учебного года в Кемерово откроются двери нового Президентского кадетского училища
Комментарии
Войска , Армия , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Правду принесли в жертву»: Захарова о США и Японии162
Зеленскому преподали «жёсткий урок»47
С России хотят стребовать старые долги30
Трамп пригрозил другим странам18
Это Россия: медведь пробежался по центру города1
Видео
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение