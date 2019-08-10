Девушки могут стать пилотами боевых самолетов

Три девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков могут претендовать на звание пилота, рассказали в ВВС РФ

Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков в будущем могут стать пилотами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

Он отметил, что в настоящее время три проходящих обучение девушки выразили желание стать пилотами боевых самолетов. Вскоре им предстоит пройти дополнительный медконтроль.

«Недавно была просьба рассмотреть наших девушек к подготовке в качестве пилотов оперативно-тактической авиации. Я скажу, что я не удивлюсь, если это получится очень хорошо», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».

Как добавил командующий, учащиеся прекрасного пола демонстрируют прекрасный уровень подготовки, а также напор и высокие результаты при обучении.

В 2019 году в летное училище прошли отбор 15 девушек, в 2018 — так же 15, а в первый год набора — 16 представительниц слабого пола.