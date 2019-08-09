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Зарубежные разведчики активизировались у российских границ 

Ura.Ru 35 минут назад
Фото: Анна Майорова © URA.RU
У российских границ в течение недели появились 17 зарубежных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
«17 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ РФ», — говорится в инфографике издания. Для операции перехвата и сопровождения разведывательных аппаратов российские дежурные воздушные судна противовоздушной обороны поднимались в воздух 12 раз. «Нарушений воздушного пространства России не допущено», — уточняет RT.
Ранее стало известно, что вблизи территории РФ и российских баз в Сирии стали часто появляться иностранные беспилотники и самолеты-разведчики. Только в первую неделю августа были замечены 39 летательных аппаратов стран НАТО, передает «Национальная служба новостей».
6 августа у границы Калининградской области появился самолет радиоэлектронной разведки ВВС США.
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Войска , Армия , НАТО
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