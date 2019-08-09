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Пострадавшие при взрыве в Архангельской области находятся в тяжелом состоянии 

РИА «ФедералПресс» + ещё 40 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне на военной базе под Северодвинском в Архангельской области прогремел взрыв. Известно, что это произошло после детонации боеприпасов. На базе проходили испытания жидкостной реактивной двигательной установки. При взрыве пострадали три человека, а двое скончались. В настоящее время трое находятся в местной больнице. Врачи наблюдают за состоянием пострадавших и оценивают его как тяжелое. Однако их жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Архангельской области.
«Трое в тяжелом состоянии, но жизни всех пострадавших военнослужащих и гражданских специалистов ничего не угрожает», — отметил источник.
Ранее «ФедералПресс» писал, после ЧП в воинской части в Архангельской области местные жители начали массово скупать йод. Известно, что граждане опасаются радиации. Однако по словам губернатора региона, жизни населения ничего не угрожает. Радиационный фон в норме. Эвакуация жителей не требуется. К вечеру, 8 августа в двух городах Архангельской области пропал медицинский препарат.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков
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Войска , Оружие , Пожары , Дмитрий Барков , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область , Северодвинск
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