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Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса» 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один ополченец Донецкой народной республики, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции ДНР Захар Прилепин.
«Очередные страшные новости с Донбасса. Наш бат. Мне пишут. Несмотря на объявленное перемирие, мы продолжаем нести потери. Опять двое тяжелораненых и один погибший. На десятый день т.н. «перемирия», — написал он в своем Facebook.
Он опубликовал фотографию военного ДНР Максима Хотковского с позывным «Радуга».
«Ранение правого глаза, осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей. На правом глазу врачи были вынуждены удалить глазное яблоко. «Радуга» еще подростком в 2014 году вступил в ополчение, ему тогда было всего 15 лет», — написал Прилепин.
Он добавил, что серьезные травмы получил Виктор Баровский с позывным «Витя». У него множественные осколочные переломы костей левой голени, а правую ногу частично ампутировали.
«Третий боец, к сожалению, умер до того, как его успели доставить в больницу», — сообщил Прилепин.
Минобороны Украины во вторник заявило, что в Донбассе якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев погибли четыре украинских силовика. В ДНР заявили о непричастности к их гибели.
Также сообщалось, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.
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Войска , Армия , Видео , Конфликты , Захар Прилепин , Министерство обороны
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