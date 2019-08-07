Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса»

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков погиб один ополченец Донецкой народной республики, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции ДНР Захар Прилепин

«Очередные страшные новости с Донбасса. Наш бат. Мне пишут. Несмотря на объявленное перемирие, мы продолжаем нести потери. Опять двое тяжелораненых и один погибший. На десятый день т.н. «перемирия», — написал он в своем Facebook.

Он опубликовал фотографию военного ДНР Максима Хотковского с позывным «Радуга».

«Ранение правого глаза, осколочные ранения грудной клетки, верхних и нижних конечностей. На правом глазу врачи были вынуждены удалить глазное яблоко. «Радуга» еще подростком в 2014 году вступил в ополчение, ему тогда было всего 15 лет», — написал Прилепин.

Он добавил, что серьезные травмы получил Виктор Баровский с позывным «Витя». У него множественные осколочные переломы костей левой голени, а правую ногу частично ампутировали.

«Третий боец, к сожалению, умер до того, как его успели доставить в больницу», — сообщил Прилепин.

Минобороны Украины во вторник заявило, что в Донбассе якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев погибли четыре украинских силовика. В ДНР заявили о непричастности к их гибели.

Также сообщалось, что под Мариуполем подконтрольные Киеву силы готовятся к активным боевым действиям.