В ДНР обвинили Киев в подготовке активных боевых действий

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что армия Украины начала непосредственную подготовку к активным боевым действиям.

«Нашей разведкой получены данные о приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВФУ на Мариупольском направлении», — цитирует «Донецкое агентство новостей» текст экстренного заявления.

Отмечается, что на огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах населённых пунктов Терновое, Кирово, Андеевка.

Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки.

«В Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады», — отмечается в тексте.

4 августа представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что военные ВСУ обстреляли посёлок Доломитное на севере Горловки.