Индия купила огромное количество русских ракет

После неудачного для Индии кратковременного конфликта с Пакистаном Дели всерьёз занялись укреплением своих военно-воздушных сил. На днях стало известно, что индийское руководство решило заключить контракт на приобретение в России 1000 управляемых современных ракет класса «воздух-воздух».

КАК сообщают индийские СМИ, сумма данной сделки достигает 700 млн долларов. Это очень много, если учесть, что весь военный экспорт нашей страны в 2018 г. составил порядка 16 млрд долларов. Нетрудно посчитать, чтотолько этот контракт составляет более 4% от всей суммы. Из открытых источников известно, что Россия поставит Индии ракеты «воздух-воздух» средней дальности Р-27 (300 штук), РВВ-АЕ (400 штук) иракеты малой дальности Р‑73Э (300 штук). Все они предназначены для вооружения истребителей Су‑30МКИ, МиГ-29 и МиГ-21. Также индийские военные ведут работы по интеграции ракет Р-73Э в состав вооружения французских истребителей Mirage 2000. Но самое важное заключается не в этой технической и финансовой информации. Главное — Индия заключила этот контракт, несмотря на постоянное давление со стороны США, которые настаивают на прекращении закупок российского оружия. Вашингтон даже открыто угрожает Дели жёсткими санкциями, но не может остановить российско-индийского военного сотрудничества.