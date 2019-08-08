Самые специальные в мире спецназовцы: история в деталях

Все мы привыкли, что бойцы спецназа — это мастера на все руки, универсальные солдаты, способные выжить и победить в любой точке планеты: от раскалённой пустыни до горных ледников.

Но всё же есть подразделения, где «специальный» означает «узкоспециализированный» — зато уж так, что в своей нише такие бойцы дадут фору любому «спецназу общего назначения».

Лыжный патруль «Сириус»

Специальное подразделение датских ВМС, которое занимается патрулированием северного и восточного побережья Гренландии, предъявляет требования по физподготовке более жёсткие, чем при отборе в армейский спецназ. Кроме многочисленных физических тестов едва ли не основной этап — беседа с психологом и бывшими бойцами патруля.

Потом новичкам предстоят 26 месяцев за полярным кругом, сначала в коротких «тренировочных» выездах, а после Рождества — то, к чему их так долго и тщательно готовили.

Ридус /// Стандартная численность патруля — два человека, поэтому, чтобы сделать хороший кадр, приходится обучать этому собак. Впрочем, собаки в «Сириусе» тоже проходят тщательный отбор

Дальний рейд патруля «Сириус» — это больше 2000 километров сквозь полярную ночь, два человека и дюжина собак. В качестве оружия используются старые магазинные винтовки «Энфилд» M1917 под старый американский патрон.30-06, так как автоматическое оружие при местных морозах надёжно не работает.

В магазине — экспансивные пули против овцебыков и бронебойные против белых медведей. «Сириус» не ездит на миссии в горячие точки, про этих парней не снимают блокбастеры в Голливуде , но у них своя война — с белым безмолвием. Как и в любом другом бою, цена ошибки — жизнь, потери в истории патруля тоже случались. Но всё равно желающих попасть в «Сириус» всегда хватает.

России до недавнего времени специализированных «арктических» частей не было, но в 2015 году в составе Объединённого стратегического командования «Северный флот» была сформирована 80-я отдельная мотострелковая бригада, у которой к вполне обычному именованию в скобках добавили слово «арктическая».

На учениях бойцы этого соединения также используют транспорт «коренных народов Севера» — оленьи и собачьи упряжки. Правда, живая тягловая сила применяется вместе с современной техникой — снегоходами и другими машинами повышенной проходимости.

Ридус /// Тренировка бойцов лыжного патруля «Сириус»

Кроме того, с 2016 года бойцы частей специального назначения участвуют в экспедициях «Северный десант». На данный момент речь идёт лишь о тестировании в полярных условиях снаряжения и техники и, разумеется, получении очень специальной арктической подготовки.

Пока о планах по созданию арктических войск специального назначения известно немного. Но вполне возможно, что уже в ближайшее время очередным сюрпризом от МО РФ станет наличие у России своего аналога «Сириуса», учитывая возрастающее значение Арктики.

Спецназ с «крыши мира»

Говорят, в XXI веке скучно жить: открыты все моря и острова, вдоль и поперёк истоптаны оба полюса, покорены все вершины. Только и остаётся, что ждать от Илона Маска попутки до Марса. Хотя… Чтобы убедиться в ошибочности утверждения насчёт покорённых вершин, достаточно оказаться в одной точке между Индией и Центральной Азией.

Ридус /// Созданные по западному образцу, пакистанские спецподразделения переняли и большинство западных традиций

Когда 50 миллионов лет назад индийский субконтинент врезался в Евразию, по линии столкновения выросли пики горных массивов. Здесь, на леднике Сиачен, видны 48 вершин, каждая из которых возвышается на 5700 метров и более. Многие из них до сих пор не имеют своих названий и остаются непокорёнными. Но если в Бутане восхождения запрещены по религиозным причинам, то здесь «заповедник для альпинистов» появился по другому поводу. Ледник Сиачен — это место самой высокогорной в мире войны.

Там, где в других местах велись лишь воздушные бои, здесь индийские и пакистанские солдаты сходились в рукопашных схватках.

Термин «вертикальный охват» означает не десант, парашютный или вертолётный, а альпинистский подъём.

Так, в 1987 году пять индийских солдат захватили пакистанский пост на одной из вершин, поднявшись по стене льда высотой 457 метров. Эта война то затихает, то вновь вспыхивает. Здесь обычное снаряжение бойцов дополняют вещи с лейблами известных альпинистских брендов, а горы и лавины уносят не меньше жизней, чем обстрелы со стороны противника.

В Пакистане за специальные операции на высокогорье отвечает входящий в армейский спецназ 3-й батальон коммандос, имеющий собственное название — «Повиндас» (Powindahs). Именно бойцы пакистанского спецназа Special Services Group (SSG) обычно шли первыми в бой за облаками — атаковали индийские посты на неприступных вершинах и ставили свои, руководили действиями пакистанской лёгкой пехоты или кашмирских повстанцев. Хотя формально «горных» частей в мире много, но лишь «Повиндас» и их противники-индусы могут сказать, что уже которое десятилетие постоянно ведут боевые действия на таких высотах.

В составе Вооружённых сил РФ за последние годы появилось несколько специализированных горных частей. Из них наиболее «высокогорная» — 34-я отдельная мотострелковая бригада, также имеющая в своём названии особую приставку «горная». Это подразумевает свой центр горной подготовки, тренировочные занятия в Приэльбрусье, а также… в других местах. Например, в 2016 году рота горных мотострелков в рамках учений «Дружба» отрабатывала на полигоне Черат в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва «взаимодействие при выполнении антитеррористических операций в горных условиях».

Ридус /// «Повиндас» на отдыхе

В настоящий момент основная задача 34-й бригады — контроль над кавказскими перевалами. Более «высокогорных» задач пока не ставится, хотя альпинистская подготовка в бригаде намекает: если возникнут задачи «повыше уровнем», их тоже сумеют решить.

«Силс», «Формоза» и другие

Хотя и полярные снега, и высокогорье далеко не самая подходящая для человека среда, выжить под водой ещё труднее. Однако именно под воду настойчиво пытаются уйти «самые-самые» подразделения спецназа.

Всем любителям военной истории известны достижения итальянских «людей-лягушек» князя Боргезе, чуть меньше знают про их американский аналог — созданные в 1942 году команды боевых пловцов UDT (Underwater Demolition Teams), хотя именно их бойцы первыми выходили на вражеский берег в Нормандии, на Тихом океане, в Корее и Вьетнаме. Зато у их наследников, команд военно-морского спецназа SEAL, известности более чем хватает.

Ридус /// Боевые пловцы польской «Формозы»

Впрочем, есть среди боевых пловцов и совсем скромные персонажи, например бойцы польского подводного спецназа «Формоза». Сформированное ещё в 1970-х подразделение до сих пор остаётся одним из самых засекреченных.

Численность, тактика, боевые приёмы и, главное, участие в боевых операциях — всё это строго засекречено.

По мелькающим в сети обрывкам информации можно узнать, что «формозяки», как и многие другие «водоплавающие» подразделения НАТО , принимали участие в операциях в Афганистане и даже вроде бы отличились, но подробности неизвестны.

С другой стороны, ровно то же можно сказать про их советских и российских коллег. Хотя их история тоже уходит корнями во Вторую мировую, когда в Ленинграде была создана водолазная рота особого назначения, об их деятельности после войны и тем более сейчас известны лишь слухи и легенды. Наверное, это тоже часть специализации — все концы в воду и… тишина.