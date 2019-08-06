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Пекин обеспокоен из-за планов США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Пекин выразил беспокойство из-за планов Вашингтона разработать и разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Об этом заявил глава департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД Фу Цун, передает ТАСС.
В настоящее время в Тихоокеанском регионе находится с визитом шей Пентагона Марк Эспер. Известно, что США планируют разместить в Японии комплексы МК-41, с которых можно запускать ракеты "Томагавк". Кроме того, на разработку новых крылатых ракет уже выделено 25 миллионов долларов.
Ранее президент России Владимир Путин сделал специальное заявление, в котором отметил, что выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности угрожает всей системе мировой безопасности. "Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия", — подчеркнул президент.
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Комментарии1
Войска , Армия , В мире , Марк Эспер , Владимир Путин , МИД , Пентагон , ИТАР-ТАСС , США
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