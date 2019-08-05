В Тульской области создана вторая научная рота

В состав научной роты вошли двадцать новобранцев из Тульской области.

В Тульской области создана вторая научная рота, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

«По инициативе губернатора Алексея Дюмина в этом году первые 20 новобранцев из Тульской области получили возможность проходить службу в самом современном технополисе страны», — говорится в сообщении.

Научные роты — военные подразделения в структуре Министерства обороны РФ, осуществляющие разработки на базе различных научно-исследовательских организаций и высших военных учебных заведений.