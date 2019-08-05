Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие

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СМИ: боевики выпустили снаряды по окрестностям авиабазы Хмеймим 

ТАСС 24 минуты назад
Бандформирования обстреляли в понедельник из минометных установок окрестности авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, где размещаются российские ВКС. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник.
"Огонь был открыт террористами в 15:30 мск, несколько снарядов разорвалось в окрестностях авиабазы, — указывается в сообщении. — В результате есть погибшие, и нанесен значительный материальный урон".
Российские ПВО на базе Хмеймим отбили ночную атаку террористов
Агентство не приводит других подробностей и не сообщает о пострадавших в рядах российских военнослужащих.
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Войска , Армия , Видео , Происшествия
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