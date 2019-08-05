Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия ­— девять, Хама — пять, Алеппо — три, Идлиб — три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Хама — три, Идлиб — один", — говорится в бюллетене.

В течение суток подписаны четыре соглашения о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии. К режиму прекращения боевых действий присоединились четыре населенных пункта провинции Дейр-Эз-Зор, общей численностью населения 18 500 человек. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 547. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.