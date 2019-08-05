Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия ­— девять, Хама — пять, Алеппо — три, Идлиб — три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Хама — три, Идлиб — один", — говорится в бюллетене.
В течение суток подписаны четыре соглашения о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии. К режиму прекращения боевых действий присоединились четыре населенных пункта провинции Дейр-Эз-Зор, общей численностью населения 18 500 человек. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 547. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
Последние новости
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири Выходец из Киева наладил в Крыму масштабный живодерский бизнес
Комментарии
Войска , Армия , Министерство обороны , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия10
«Месть дикарям московским»: на Украине обрадовались пожарам393
Япония потребовала встречу с Путиным68
В Сети высмеяли «потопивших» подлодку украинских военных66
«Курдов жалко». Турция готовит удар по Сирии1
Видео
00:34
Россия испытывает особо секретный спутник
Технологии Наука и техника
04:34
«История про Скрипалей выдумана»
Политика Статьи
00:22
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Криминал
03:09
Япония потребовала встречу с Путиным
Политика Азия
13:56
Зеленский пытается подобрать ключ к Одессе
Украина В мире
00:51
Британия испугалась российских невидимых подлодок
В мире Армия
00:51
Откровенное фото Водонаевой насмешило подписчиков
Шоу-бизнес
00:40
Умер Вилли Токарев
Шоу-бизнес
00:40
Вассерман высказался о «несанкционированных шабашах» в Москве
Общество
00:30
Названа причина смерти Вилли Токарева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение