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В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку в Черном море 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Міністерство оборони України
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» в ходе учений гипотетическую подводную лодку противника в Черном море.
Как сообщило ранее информагентство министерства обороны Украины "АрмияИнформ", на учениях экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника.
“Кажется, у вертолета что-то отвалилось”, — предположил пользователь Twitter @AlexeyZem.
“Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел”, — отметил @TabOooNoComment.
“Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать”, — написал в комментариях к статье портала Obozrevatel.ua пользователь Иван Васильевич.
“Глушить рыбу с вертолета — это же браконьерство”, — заметил Дмитрий Куцырь.
Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Комментарии1
Войска , Армия , Интернет , Оружие
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