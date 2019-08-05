В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку в Черном море

В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» в ходе учений гипотетическую подводную лодку противника в Черном море.

Как сообщило ранее информагентство министерства обороны Украины "АрмияИнформ", на учениях экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение противника и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника.

“Кажется, у вертолета что-то отвалилось”, — предположил пользователь Twitter @AlexeyZem.

“Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел”, — отметил @TabOooNoComment.

“Зверская мощь! Все два вертолета пришлось задействовать”, — написал в комментариях к статье портала Obozrevatel.ua пользователь Иван Васильевич.

“Глушить рыбу с вертолета — это же браконьерство”, — заметил Дмитрий Куцырь.

Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.