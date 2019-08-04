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В Туве стартует марш военных внедорожников 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
На пятых Армейских международных играх стартуют еще несколько состязаний. В Туве, например, к соревнованиям приступают участники турнира "Военное ралли".
"Военное ралли" — это марш военных внедорожников протяженностью более тысячи километров. За победу поборются команды пяти стран.
А в Тюменской области военные раскроют секрет "Инженерной формулы". Так называется конкурс среди экипажей инженерных машин.
И, конечно, продолжится программа по всем турнирам, стартовавшим накануне: так, на подмосковном полигоне в Алабине состоятся новые заезды в индивидуальной гонке "Танкового биатлона". Всего в этом году в Армейских международных играх участвуют более пяти тысяч военных из 39 стран; многие команды приехали впервые, сообщает телеканал "Россия 24".
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Войска , Армия , Республика Тыва
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