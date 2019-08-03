Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская авиация провела учения над Черным морем 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
«Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС», — говорится на сайте ведомства.
Учения проходили в течение недели над акваторией Черного моря. Уточняется, что в учениях приняли участие вертолеты МИ-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26.
Сорская авиация отслеживала подлодку условного противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов, уточнили в пресс-службе.
В Минобороны также отметили, что «экипажи усовершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию».
В начале июля Украина проводила тактические учения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта на побережье Азовского моря.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ США объявили о намерении создавать запрещенные ДРСМД ракеты Шойгу объяснил, почему НАТО не хочет участвовать в АрМИ
Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский сделал заявление о связях с лоббистами из США2
В ТЦ Техаса мужчина открыл стрельбу: пострадали десятки1
Суд вынес решение в отношении Соболь61
«Твоя каска будет разбита!»: Как на митинге провоцировали полицию197
«Абсолютная правда»: какую сцену вырезали из «Чернобыля»12
Видео
00:47
«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию
Политика США
00:09
Приамурье уходит под воду
Происшествия Погода
01:00
Макаревич подшутил над Алибасовым из-за «Крота»
Шоу-бизнес
03:54
Путин провел разговор с Трампом
Политика В мире
00:47
Соболь задержали до акции
Общество Другое
00:59
«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили
Общество
02:59
«Где больше психов»: Боярский раскритиковал Минздрав
Общество