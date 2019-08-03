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Российские военные сняли на видео уничтожение артиллерии боевиков в Сирии 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало в новом мультимедийном разделе видео, на котором запечатлены точечные удары по террористам в Сирии.
На видео, снятом с беспилотников, показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб. В частности, на одном из них запечатлено поражение пикапа боевиков группировки "Хайят тахрир аль-Шам"* (Запрещенная в России террористическая группировка) с реактивной установкой залпового огня. В другом ролике показано уничтожение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ) на севере Хамы.
Когда именно были нанесены удары, не уточняется.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* (Запрещенная в России террористическая группировка). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая группировка
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Комментарии
Войска , Армия , Африка , Ближний Восток , Конфликты , Министерство обороны , РИА Новости , Идлиб , Москва , Сирия
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