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На страже «Атомфлота»: уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30 лет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Росгвардия
Подразделение было создано для охраны предприятия «Атомфлот» в Мурманске.
Сегодня исполняется ровно 30 лет со дня создания мурманского морского отряда Росгвардии.
Именно в этот день, 3 августа 1989 года приказом Министра Внутренних Дел СССР от 03 августа 1989 года № 0143 была утверждена организационно-штатная структура 2-го морского отряда сторожевых кораблей (катеров) с подчинением управлению внутренних войск МВД СССР по Северо-Западной зоне.
По сей день отряд выполняет задачи по охране важного государственного объекта, расположенного в акватории Кольского залива — федерального государственного унитарного предприятия «Атомфлот».
Кроме того, военнослужащие мурманского отряда совместно с МВД участвуют в охране общественного порядка на акваториях водных объектов, а также оказывают содействие Пограничной службе ФСБ России при охране госграницы.
За всю историю морского отряда не было допущено незаконных проникновений на территорию запретной зоны охраняемого объекта.
За 30 лет существования морского отряда личным составом было задержано более двадцати пяти тысяч нарушителей, изъяты десятки единиц огнестрельного и холодного оружия, почти две тысячи незаконных орудий лова морепродуктов, большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ.
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Комментарии
Войска , Росгвардия , ФСБ , МВД , Мурманск
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