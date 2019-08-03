В РВСН пройдет чемпионат по военному и офицерскому троеборью

Этот вид соревнований включает в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, бег и плавание.

С 5 по 9 августа 2019 г. на Государственном центральном межвидовом полигоне в Астраханской области пройдет чемпионат Ракетных войск стратегического назначения по военному и офицерскому троеборью.

В соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих, представляющих команды от соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения, которые будут бороться за звание лучшего троеборца, как в командном, так и в личном зачете.

Этот вид соревнований включает в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, бег и плавание.

Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

Команда-победитель будет награждена кубком командующего РВСН,

а лучшим троеборцам в личном зачете будут вручены медали и грамоты спортивного комитета РВСН.

Победители соревнований примут участие в чемпионате Вооруженных Сил РФ по офицерскому троеборью.