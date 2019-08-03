Этот вид соревнований включает в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, бег и плавание.
С 5 по 9 августа 2019 г. на Государственном центральном межвидовом полигоне в Астраханской области пройдет чемпионат Ракетных войск стратегического назначения по военному и офицерскому троеборью.
В соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих, представляющих команды от соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения, которые будут бороться за звание лучшего троеборца, как в командном, так и в личном зачете.
Этот вид соревнований включает в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, бег и плавание.
Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.
Команда-победитель будет награждена кубком командующего РВСН,
а лучшим троеборцам в личном зачете будут вручены медали и грамоты спортивного комитета РВСН.
Победители соревнований примут участие в чемпионате Вооруженных Сил РФ по офицерскому троеборью.