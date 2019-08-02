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National Interest рассказал о слабости флота США 

Газета.ру + ещё 9 2 августа 2019
По его словам, американская военно-морская производственная база находится в плохом состоянии. У страны слишком мало верфей, и они работают слишком медленно, чтобы быстро отремонтировать корабли. Об этом свидетельствуют и два последних представленных конгрессу доклада ВМС США. По мнению бывшего научного сотрудника конгресса Уильяма Хокинса, оба документа показывают, что производственная база — на пределе своих возможностей. Он замечает, что судостроители не сомневаются, то смогут строить военные корабли по графику, но это происходит из-за того, что темпы строительства умеренные. До 2034 года на удастся построить 355 кораблей.
Уточняется, что из-за нехватки верфей в военное время ремонт судов может быть затруднен. В случае конфликта в Тихом океане можно надеяться на союзническую помощь Японии, которая поможет отремонтировать американские корабли. Но в военное время японской стороне будет нужно возвращать в строй свои суда. Такое положение дел может помешать США изменить что-либо в ходе военного конфликта.
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Войска , Армия , Оружие , США
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