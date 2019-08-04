Шойгу рассказал о боязни НАТО участвовать в Армейских играх

Страны НАТО не отправляют делегации для участия в Армейских международных играх (АрМИ) из-за нежелания признаться в недостатках своей техники. Такое мнение выразил министр обороны России Сергей Шойгу , передает ТАСС.

По его словам, представители Североатлантического альянса лишь прикрываются политическими мотивами, но на деле боятся показать недостатки своей техники потенциальным покупателям. «Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», — сказал он.

Шойгу отметил, что Москва приглашает на игры представителей стран НАТО, но ставит перед собой иную задачу — «чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова».

АрМИ проводятся в пятый раз, в этом году в них участвуют более пяти тысяч военных из 36 стран. Конкурсы продлятся до 17 августа на территории десяти государств.