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Шойгу рассказал о боязни НАТО участвовать в Армейских играх 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Стрингер/ РИА Новости
Страны НАТО не отправляют делегации для участия в Армейских международных играх (АрМИ) из-за нежелания признаться в недостатках своей техники. Такое мнение выразил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.
По его словам, представители Североатлантического альянса лишь прикрываются политическими мотивами, но на деле боятся показать недостатки своей техники потенциальным покупателям. «Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», — сказал он.
Шойгу отметил, что Москва приглашает на игры представителей стран НАТО, но ставит перед собой иную задачу — «чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова».
АрМИ проводятся в пятый раз, в этом году в них участвуют более пяти тысяч военных из 36 стран. Конкурсы продлятся до 17 августа на территории десяти государств.
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Войска , Армия , Сергей Шойгу , НАТО , ИТАР-ТАСС
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