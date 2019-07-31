Украинские силовики прекратили пропуск людей на КПП «Гнутово» в Донбассе

ДОНЕЦК/ КИЕВ , 31 июл — РИА Новости. Украинские силовики прекратили пропуск людей через КПП "Гнутово", так как поблизости начался пожар, который привел к детонации неразорвавшихся снарядов, сообщил в среду пресс-центр операции объединенных сил Украины

"Решением командующего объединенных сил на КПВВ "Гнутово" с 14.00 (совпадает с мск) введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно прекращены. В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которые следуют через линию разграничения", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

При этом в ДНР заявили, что причиной пожара стали действия украинских силовиков. Как сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР, в 11.10 мск на мариупольском направлении противник произвел "серию управляемых подрывов в тылу украинских передовых позиций, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов". В результате подрывов загорелось поле вблизи украинских позиций.