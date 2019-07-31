Российские разведчики провели первые стрельбы в индийской пустыне

Также сегодня завершена рекогносцировка этапов соревнований.

Сегодня российские военнослужащие провели первую тренировку по огневой подготовке на полигоне механизированной бригады Вооружённых сил Республики Индия в пустыне Тар.

В ходе занятий военнослужащие привели оружие к нормальному бою. После чего выполнили упражнения стрельб в составе разведовательной группы из 5,45 мм. автомата АК-74М, ручного пулемёта РПК-74 и 7,62 мм. снайперский винтовки СВД. Кроме того участники соревнований отработали элементы практической стрельбы из 9 мм. пистолета ПМ.

Тренировка прошла в вечернее время, что позволило снизить воздействие на разведчиков высокой температуры пустыного климата. По оценке капитана команды конкурсанты показали стабильные результаты стрельбы из всех видов оружия. Российская команда выступит на соревновании со своим оружием и боевой техникой (БМП-2).

Также команды Белоруссии, Казахстана и Китая будут использовать привезеное с собой стрелковое оружие. Разведчики Армении и Узбекистана выступят на соревнованиях с оружием и техникой предоставленной организаторами конкурса, а именно автоматическими винтовками INSAS и на боевых машинах пехоты БМП-2 индийского производства.

Также сегодня завершена рекогносцировка этапов соревнований. Индийские военнослужащие продемонстрировали особенности преодоления водной преграды личным составом и военной техникой.

В последующие три дня участников ожидают тренировки на объектах инфраструктуры конкурса.