Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ

Праздник отмечается ежегодно 1 августа.

В приказе по случаю знаменательного дня министр отметил, что тыловые службы вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая войска всем необходимым для успешного ведения боевых действий.

«Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов воины-тыловики бесперебойно снабжали фронт продовольствием, топливом, вещевым имуществом и другими материальными средствами, осуществляли ремонт вооружения и военной техники, перевозку людей и грузов, восстанавливали автомобильные дороги и железнодорожные магистрали», — говорится в приказе главы военного ведомства.

Сегодня, как подчеркнул Шойгу, специалисты подразделений МТО успешно решают поставленные перед ними задачи, проявляют инициативу, демонстрируют профессионализм и преданность воинскому долгу, достойно продолжая традиции своих предшественников.

В заключение министр обороны поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и самоотверженный труд, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо России.