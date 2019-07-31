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Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Праздник отмечается ежегодно 1 августа.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих служб МТО с их профессиональным праздником. Соответствующий приказ опубликовало российское военное ведомство.
В приказе по случаю знаменательного дня министр отметил, что тыловые службы вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая войска всем необходимым для успешного ведения боевых действий.
«Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов воины-тыловики бесперебойно снабжали фронт продовольствием, топливом, вещевым имуществом и другими материальными средствами, осуществляли ремонт вооружения и военной техники, перевозку людей и грузов, восстанавливали автомобильные дороги и железнодорожные магистрали», — говорится в приказе главы военного ведомства.
Сегодня, как подчеркнул Шойгу, специалисты подразделений МТО успешно решают поставленные перед ними задачи, проявляют инициативу, демонстрируют профессионализм и преданность воинскому долгу, достойно продолжая традиции своих предшественников.
В заключение министр обороны поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и самоотверженный труд, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо России.
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Комментарии
Войска , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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